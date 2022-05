Formation “Piloter sa démarche RSE selon l’ISO 26000 avec le Label LUCIE” Paris – Agence LUCIE – 46 Boulevard Sébastopol 75003 Paris, 25 octobre 2022, Paris.

[**Voir la fiche formation**](https://agence-lucie.com/formation/fondamentaux-rse-iso26000/) **La formation RSE de référence depuis 10 ans – plus de 1500 participants** Acquérir une méthodologie clé en main pour appliquer les principes de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et de sa norme de référence, l’ISO 26000, de façon pratique et opérationnelle dans son organisation. **Les objectifs de la formation :** * Structurer son projet développement durable en s’appuyant sur la norme de référence de la RSE : l’ISO 26000 ; * Identifier et hiérarchiser ses parties prenantes * Identifier l’ensemble des enjeux et les premières bonnes pratiques RSE dans une organisation en s’appuyant sur le référentiel opérationnel LUCIE 26000 * Identifier les priorités propres à son organisation dans le cadre de son engagement RSE * Evaluer la maturité de son organisation sur l’ensemble des enjeux RSE et réaliser son autoévaluation RSE. Se préparer à un audit RSE externe. * Rédiger des engagements concrets, engageants, réalisables et conformes aux attentes d’un comité de labellisation. * Préparer une entreprise ou une organisation à mener une démarche de labellisation LUCIE ou TOUMAI.

990€ HT

