Créteil Île de Loisirs de Créteil Créteil, Val-de-Marne Formation pilote – Bienfaits de l’environnement sur la santé Île de Loisirs de Créteil Créteil Catégories d’évènement: Créteil

Val-de-Marne

Formation pilote – Bienfaits de l’environnement sur la santé Île de Loisirs de Créteil, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Créteil. Formation pilote – Bienfaits de l’environnement sur la santé

du jeudi 1 juillet au vendredi 2 juillet à Île de Loisirs de Créteil

La nature nous fait du bien ! De nombreuses études montrent les bienfaits du contact avec la nature sur notre santé, tant physique que mentale. Les activités en pleine nature, de la balade au jardinage, en passant par le sport, la méditation ou le land art, sont autant d’occasions de sensibiliser sur ces bienfaits. Pour autant, ce contact n’est pas sans risque (allergènes, piqûres d’insectes, etc.). Cette formation a donc pour but de fournir aux animateurs de l’éducation populaire des connaissances et des outils pratiques leur permettant à leur tour de sensibiliser leur public (familles et enfants) sur ce sujet. Cette formation est ouverte aux professionnels de l’animation exerçant en Île-de-France. Île de Loisirs de Créteil Île de Loisirs Créteil Créteil Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T09:30:00 2021-07-01T17:30:00;2021-07-02T09:30:00 2021-07-02T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Créteil, Val-de-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Île de Loisirs de Créteil Adresse Île de Loisirs Créteil Ville Créteil lieuville Île de Loisirs de Créteil Créteil