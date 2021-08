Formation Photo sur les lumières mixtes Studio D136, 28 août 2021, Cambron-Saint-Vincent.

Formation Photo sur les lumières mixtes

Studio D136, le samedi 28 août à 14:00

Cette formation se passera selon la météo à l’intérieur et à l’extérieur afin de mixer la lumière naturelle et la lumière flash. Apprenez des bonnes astuces pour réaliser des photos en lumière naturelle en y ajoutant de la lumière artificielle (Flash Studio) Durant cette formation, vous apprendrez à gérer la lumière naturelle et le flash studio avec une modèle professionnelle. Vous le savez : la lumière constitue un des atouts clefs de la réussite d’une photo de qualité. Lors de cette session, vous aurez l’occasion de traiter, par l’utilisation de techniques spécifiques, divers effets qui permettent d’enrichir un cliché en lumière mixte et de susciter des émotions indéniables. Ce sera l’occasion non seulement de développer un savoir-faire mais bien plus de créer et de dégager, par les effets de lumières mixtes, leurs contraintes et leurs contrastes, une atmosphère voulue qui ravira à coup sûr, un public attentif. Aucun prérequis n’est indispensable pour la participation à cette formation. Au programme : Apprendre à mesurer la lumière naturelle dans toutes les situations. Comment profiter d’un spot et le mettre en valeur avec une modèle. Les bases de la lumières artificielles( Lumière Flash) et comment prendre des mesures précises Créer des situations de nuit durant le jour. Faire apparaitre sur l’image uniquement ce que l’on souhaite lors de la prise de vue.

150€

Cette formation se passera selon la météo à l’intérieur et à l’extérieur afin de mixer la lumière naturelle et la lumière flash

Studio D136 Rue des Deux Bonniers 21, 7870 Lens Cambron-Saint-Vincent Mons



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T14:00:00 2021-08-28T18:00:00