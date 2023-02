Formation photo et vidéo “Tous Reporters” Demain Nos Enfants Paris Catégories d’Évènement: île de France

Formation photo et vidéo “Tous Reporters” Demain Nos Enfants, 18 février 2023, Paris. Le samedi 18 février 2023

de 09h30 à 18h00

. payant

Une journée de formation pour booster la qualité de vos réalisations photos et vidéos! Vous devez réaliser pour votre projet professionnel, associatif ou perso des images ou vidéos pour vos sites ou réseaux sociaux ? Vous désirez améliorer vos résultats, découvrir les capacités de vos smartphones et petites caméras ? Venez découvrir les trucs des pro et les bases pour bien démarrer. Samedi 18 février 2023 de 9h30 à 18h00 au 176 rue Pelleport, Paris 20. Inscription obligatoire – tarifs de 50 à 60€ selon profil. Adhésion Demain nos Enfants incluse. Voici le programme détaillé de la journée : — Les bases du story-telling pour construire une vidéo qui a du rythme. Maitriser les différents points de vue, cadrages et plans séquences

— Maîtriser la qualité de la lumière et de la prise de son

— Réalisation d’une vidéo et d’une interview

— Essais pratiques, tournage en situation extérieure ou intérieure

— Montage, synchro son, titrages, effets spéciaux, diffusion Demain Nos Enfants 176 rue Pelleport 75020 Paris Contact : https://www.helloasso.com/associations/demain-nos-enfants/evenements/formation-tous-reporters-photographier-filmer-et-monter-une-video-1 contact@demainnosenfants.org https://www.facebook.com/pg/demainnosenfants/posts/?ref=page_internal https://www.facebook.com/pg/demainnosenfants/posts/?ref=page_internal https://www.helloasso.com/associations/demain-nos-enfants/evenements/formation-tous-reporters-photographier-filmer-et-monter-une-video-1

