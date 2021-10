Limoges Conseil départemental de la Haute-Vienne Haute-Vienne, Limoges Formation « Peut-on parler d’Europe sociale ? » Conseil départemental de la Haute-Vienne Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Cette formation gratuite est organisée grâce au soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du Fonds pour le Développement de la Vie Associative – FDVA. Elle est ouverte à toutes et tous. N’hésitez pas à en informer vos partenaires ou adhérents. Elle se déroulera le lundi 18 octobre 2021, de 9h à 17h au Conseil départemental de la Haute-Vienne à Limoges. Au programme : 8h30 : Accueil des participants 9h : La place du social dans la construction européenne * La « longue marche vers l’Europe sociale » * Une lente promotion de la dimension sociale européenne L’édification d’une Europe sociale * Des exemples de politiques sociales européennes : échanges. 12h : Déjeuner 14h -17h : L’Europe sociale existe-t-elle ? Un modèle social européen * Des fondements * Un acquis Une Europe sociale inachevée * Des freins puissants à une harmonisation sociale par le haut * Une ambition retrouvée sociale ? échanges Pour vous inscrire, il vous suffit de [cliquer ici](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYcBlMIU-3jGgJNQI8Hxvd3_enmwDgqLF_IkjmEtho4l_pqA/viewform) ou de nous retourner le [bulletin d’inscription](https://europe-limousin.eu/wp-content/uploads/2021/10/Formation-Europe-sociale-bulletin-inscription.pdf) avant le 14 octobre 2021. Toutes les infos, [ici](https://europe-limousin.eu/formation-peut-on-parler-deurope-sociale-18-octobre-2021/).

La Maison de l’Europe en Limousin organise à l’attention de bénévoles une formation ayant pour thème : « Peut-on parler d’Europe sociale ? ». Conseil départemental de la Haute-Vienne 11 rue françois chénieux, limoges Limoges Les Emailleurs Haute-Vienne

