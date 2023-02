Formation “Parler, conter debout, assis, en habitant son corps” Age d’Or de France, 16 mars 2023, Paris.

Le jeudi 11 mai 2023

de 10h00 à 13h00

Le jeudi 20 avril 2023

de 10h00 à 13h00

Le jeudi 13 avril 2023

de 10h00 à 13h00

Le jeudi 30 mars 2023

de 10h00 à 13h00

Le jeudi 23 mars 2023

de 10h00 à 13h00

Le jeudi 16 mars 2023

de 10h00 à 13h00

. payant

200€ inscription individuelle à une session/

400€ prise en charge employeur /

160€ réduit

Formation animée par Fabienne Thiery. Cette nouvelle série d’ateliers est proposée à qui voudrait gagner de l’aisance, de la présence, de la mobilité : conteurs, diseurs, ou autres orateurs occasionnels, recherchant une relation sensorielle et consciente à leur « corps de parole ».

Equilibre en mouvement : Explorer nos appuis, nos marges de manœuvre, pour renforcer notre équilibre. Nos exercices porteront sur l’organisation consciente du corps, des pieds à la tête. On cherchera à partir de mouvements très simples, un réseau de sensations efficaces pour percevoir ce qui est mis en œuvre quand on se redresse, quand on tourne, s’assoit, recule, se penche, se relève. …Et même assis, quand on veut porter son regard et sa voix dans telle ou telle direction…

Joindre le geste à la parole : Que notre gestuelle soit sobre, resserrée, ou dynamique et véhémente, on a besoin d’habiter son corps pour éviter de « gesticuler ». Même assis, on apprendra à inscrire notre présence physique

dans l’espace, pour l’habiter au fil de notre parole avec un personnage, un paysage, et les surprises du conte… Tout au long du parcours, nous expérimenterons de courts extraits narratifs ou poétiques pour « joindre le geste à la parole ».

Age d’Or de France 62 rue Amelot 75011 Paris

Age d'Or de France 62 rue Amelot 75011 Paris

Contact : https://bit.ly/3Inqmsg 01 53 24 67 40 agedor@agedordefrance.com

