SKED propose une formation (3 sessions de 3h00) aux parents pour accompagner leur(s) enfant(s) dans le bilinguisme. L’objectif de cette formation est d’apporter aux parents, grands-parents ou personnel éducatif quelques phrases à utiliser au quotidien. Une première approche du vocabulaire de base (repas, corps, hygiène, loisirs, etc), ainsi que des phrases types à utiliser tout au long de la journée avec l’enfant (« Bonjour, tu as bien dormi ?», « Qu’est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner ? », « Va te laver les dents ! », etc). Brest : 12/03, 19/03, 02/04 Loperhet : 19/03, 26/03 , 02/04

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T09:00:00 2022-03-19T12:00:00;2022-03-26T09:00:00 2022-03-26T12:00:00;2022-04-02T09:00:00 2022-04-02T12:00:00

