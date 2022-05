Formation “Orientation sexuelle et identité de genre : comprendre et accompagner” Maison des associations Aurillac Catégories d’évènement: Aurillac

Cantal

Formation “Orientation sexuelle et identité de genre : comprendre et accompagner” Maison des associations, 28 juin 2022, Aurillac. Formation “Orientation sexuelle et identité de genre : comprendre et accompagner”

du mardi 28 juin au mercredi 29 juin à Maison des associations

Le recul global des opinions LGBTphobes en France ces dernières décennies a eu pour corollaire paradoxal une augmentation du nombre et de l’intensité des actes LGBTphobes, particulièrement marquée depuis la loi sur le mariage pour tou.te.s en 2013. Il reste souvent difficile en 2022, pour les jeunes Lesbiennes, Gays, Bisexuel.le.s, Transgenres (LGBT), d’aborder leur orientation sexuelle et/ou identité de genre minoritaire et leurs questionnements tant avec leur entourage familial et amical qu’avec les professionnel.le.s qu’ils et elles côtoient dans un contexte scolaire ou extra-scolaire. Ces difficultés font le lit de problématiques de santé prégnantes chez les jeunes LGBT, dont les indicateurs de santé mentale, sociale et sexuelle sont nettement plus dégradés que chez l’ensemble des jeunes. Par ailleurs, de nombreux adultes sont aujourd’hui interpellés par le nombre croissant de jeunes s’identifiant de genre fluide ou comme non-binaires, nécessitant un nouvel accompagnement sur les questions de genre.

Gratuit sur inscription auprès de l’IREPS ARA dans la limite des places disponibles et sous conditions d’éligibilité (cf. programme et bulletin d’inscription téléchargeable depuis notre site : https://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1708)

Une formation pour élaborer une réflexion sur ses représentations associées au genre et à l’orientation sexuelle et renforcer ses pratiques professionnelles dans l’accueil des jeunes LGBT. Maison des associations Aurillac Aurillac Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-28T09:00:00 2022-06-28T17:00:00;2022-06-29T09:00:00 2022-06-29T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aurillac, Cantal Autres Lieu Maison des associations Adresse Aurillac Ville Aurillac lieuville Maison des associations Aurillac Departement Cantal

Maison des associations Aurillac Cantal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aurillac/

Formation “Orientation sexuelle et identité de genre : comprendre et accompagner” Maison des associations 2022-06-28 was last modified: by Formation “Orientation sexuelle et identité de genre : comprendre et accompagner” Maison des associations Maison des associations 28 juin 2022 Aurillac Maison des associations Aurillac

Aurillac Cantal