**Objectifs :** Cette formation s’adresse à des personnes du monde de l’évènementiel qui souhaitent intégrer les enjeux du développement durable dans leur activité et ainsi organiser des évènements le plus éco-responsables possible, dans une démarche de progrès visible et mesurables. **Compétences clefs visées :** * Déterminer ce qu’est un événement responsable * Identifier les enjeux du Développement Durable dans le cadre d’un événement * Concevoir un événement éco-responsable * Mettre en place des indicateurs d’évaluation et de mesure de la démarche [Voir la fiche formation](https://agence-lucie.com/formation/evenement-eco-responsable/)

595€ H.T. 1 jour

