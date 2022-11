Formation Ondes et Rayonnements Saint-Vérain Saint-Vérain Catégories d’évènement: Nièvre

Nivre Saint-Vérain Nièvre EUR 80 Le développement de la téléphonie sans fil, le déploiement des antennes et des micro-ondes, vous inquiètent ? Cette journée de formation permet de faire le point sur les radiations, de mieux connaître les champs électriques et électromagnétiques et d’apprendre à s’en protéger.

• Environnement électromagnétique, (rayonnements, électricité statique, radiations, radiofréquences et champs électriques, éco bilan des matériels)

• Éléments techniques : prises, gaines et circuits, éclairages

formations@acali.eu

