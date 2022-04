Formation oenologie – Tout savoir sur la vallée du Rhône Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Landes

Formation oenologie – Tout savoir sur la vallée du Rhône Capbreton, 6 avril 2022, Capbreton. Formation oenologie – Tout savoir sur la vallée du Rhône Baya Hôtel 85 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Capbreton

2022-04-06 – 2022-04-06 Baya Hôtel 85 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi

Capbreton Landes EUR 55 55 Nous comptons sur votre enthousiasme et votre participation !

55€/pers incluant 1h de formation & dégustation, menu entrée + plat + dessert avec accords mets et vins

Réservation au 05 58 41 80 00 / places limitées Tout nouveau !

Thomas et Cheyenne vous proposent une formation autour des vins de la vallée du Rhône avec dégustation, dîner, et accords mets & vins.

Cheyenne, étudiante en œnologie, avait à cœur de partager un peu de sa passion de manière originale.Thomas, directeur de la restauration l’accompagne +33 5 58 41 80 00 Nous comptons sur votre enthousiasme et votre participation !

55€/pers incluant 1h de formation & dégustation, menu entrée + plat + dessert avec accords mets et vins

Réservation au 05 58 41 80 00 / places limitées Baya Hôtel

Baya Hôtel 85 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Capbreton

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Capbreton, Landes Autres Lieu Capbreton Adresse Baya Hôtel 85 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Ville Capbreton lieuville Baya Hôtel 85 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Capbreton Departement Landes

Capbreton Capbreton Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/capbreton/

Formation oenologie – Tout savoir sur la vallée du Rhône Capbreton 2022-04-06 was last modified: by Formation oenologie – Tout savoir sur la vallée du Rhône Capbreton Capbreton 6 avril 2022 Capbreton Landes

Capbreton Landes