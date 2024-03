Formation numérologie Regnéville-sur-Mer, samedi 13 avril 2024.

Formation numérologie Regnéville-sur-Mer Manche

Samedi

Formation en numérologie animée par Ghyslaine Lecurieux Lafayette, thérapeute à Nantes.

Il y aura 4 modules répartis sur quatre jours et deux week ends.

Contenu de cette formation :

Nous avons tous un nom, un prénom, et ou un surnom… Que disent-ils de nous ?

Et quelles sont leurs propositions, forces, ou raison d’être ? Pourquoi entretenons-nous avec eux rejets ou affinités ?

C’est ce que ce stage vous propose d’explorer afin d’être dans une démarche active et consciente de deux piliers essentiels de votre identité la résonance des lettres de votre nom/prénom et celle des chiffres de votre date de naissance.

Nombre de places limité.

Plus de renseignements par email rebecca.zeboulon@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:00:00

fin : 2024-04-14 12:30:00

3 Rue Bas de la Rue

Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie rebecca.zeboulon@gmail.com

L’événement Formation numérologie Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-22 par Coutances Tourisme