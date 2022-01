Formation numérique ALPHACLIC – Promo 15 Simplon Roubaix Catégories d’évènement: Nord

La formation **ALPHACLIC** est une première étape d’acculturation aux usages de **base du numérique** pour devenir **autonome** dans ses usages de sa vie privée, sociale et professionnelle et découvrir les possibilités offertes par le numérique ! _**Quèsaco :**_ * 5 jours de formation (35h) * Gratuite * 8 à 10 personnes maximum par session afin d’individualiser la formation * Plusieurs sessions prévues à Roubaix jusqu’en mai 2022 _**Objectifs :**_ * Lutter contre la fracture numérique qui peut freiner les personnes nouvellement arrivées en France dans leurs démarches d’insertion * Acquisition de leur première autonomie numérique _**Pré-requis :**_ * Statut réfugié ou étranger hors de l’UE (primo-arrivants de moins de 5 ans ; date sur le récépissé / titre de séjour faisant foi) * Grand débutant en informatique * Niveau de français A1 minimum Vous accompagnez une personne répondant aux pré-requis suceptible d’être intéressée ? Contactez-nous ! Ghania DAHMANI [[gdahmani@simplon.co](mailto:gdahmani@simplon.co)](mailto:gdahmani@simplon.co)

Gratuite, sur inscription, places limitées.

ALPHACLIC – Formation courte de 5 jours pour s’initier au numérique, à destination des personnes réfugiées et des étrangères ! Simplon 33 boulevard du Général Leclerc, 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord

