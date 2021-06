Formation N1 Plongée avec Actisub Fouesnant, 17 août 2021-17 août 2021, Fouesnant.

Formation N1 Plongée avec Actisub 2021-08-17 – 2021-08-18

Fouesnant Finistère

Plongées ouvertes aux vacanciers et aux locaux :

Départs de la Cale de Beg‐Meil

(Pneumatique de 7,80 mètres, 250 CV)

Bateau homologué 14 plongeurs.

Plongées sur les sites autour de l’archipel des Glénan.

Cette année Actisub propose de nouvelles activités, de mi-juin à fin août

Formations N1 aux Glénan

3 sorties en mer (2 matins + 1 après-midi ou l’inverse)

2 plongées par sorties 3 sessions de formation pendant la saison : les 13 et 14 Juillet + les 03 et 04 Août + les 17 et 18 Août.

4 stagiaires minimum par session

Prix : 350 € (incluant adhésion, licence, plongées, formation théorique) Matériel PMT/combinaison fournis par Actisub ou possibilité de louer chez Grolleau

actisub@gmail.com +33 6 37 09 91 76

dernière mise à jour : 2021-06-16 par