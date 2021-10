Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Formation mode d’emploi Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Formation mode d’emploi Vic-en-Bigorre, 8 décembre 2021, Vic-en-Bigorre. Formation mode d’emploi 2021-12-08 09:30:00 09:30:00 – 2021-12-08 11:30:00 11:30:00 VIC-EN-BIGORRE Corps Franc Pommiès

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées Réunions d’information animées par Pôle emploi Hautes-Pyrénées et La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Pour tout savoir sur :

➡ L’accès à la formation

➡ Les formations existantes

➡ Les financements Inscriptions obligatoires : 05 61 39 68 71 +33 5 61 39 68 71 dernière mise à jour : 2021-10-18 par

