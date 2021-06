Cenon Antenne CIDFF 33 Cenon, Gironde Formation « Mixité, découverte des métiers dits masculins » redémarre… Antenne CIDFF 33 Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Formation « Mixité, découverte des métiers dits masculins » redémarre… Antenne CIDFF 33, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Cenon.

du vendredi 2 juillet au lundi 26 juillet à Antenne CIDFF 33

Nous vous proposons de participer à une des réunions d’information le Vendredi 2 juillet à 14h ou le Lundi 26 juillet à 9h30 dans nos locaux 5 Rue Stéphane Mallarmé à Cenon. Inscription obligatoire au 05.56.44.30.30. La formation se déroulera du 30 Août au 17 Décembre 2021 (30h hebdomadaire) avec 4 périodes en entreprise de 35h. En fonction de votre situation une rémunération est possible. Pour les personnes en situation de handicap merci de nous contacter pour être mises en relation avec notre référent Handicap, David Chasco.

Participation sur inscription, formation gratuite

Cette formation permet à un groupe de 12 femmes maxi de découvrir les métiers de l’industrie, du BTP, du transport & de la logistique, de l’environnement &gestion des déchets, et du numérique Antenne CIDFF 33 5 rue stéphane Mallarmé à Cenon Cenon La Marègue Gironde

2021-07-02T14:00:00 2021-07-02T17:00:00;2021-07-26T09:30:00 2021-07-26T12:30:00

