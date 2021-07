Formation « Mixité, découverte des métiers dits masculins » Antenne CIDFF 33, 30 août 2021-30 août 2021, Cenon.

Formation « Mixité, découverte des métiers dits masculins »

du lundi 30 août au vendredi 17 décembre à Antenne CIDFF 33

Pour favoriser l’entrée des femmes dans des métiers traditionnellement masculins, le CIDFF met en place, du 30 Août au 17 Décembre 2021 une action impliquant 12 femmes, volontaires, pour mieux connaître et intégrer les 5 secteurs d’activité ciblés : BTP ; Transport et logistique ; Industrie ; Environnement ; Numérique Objectifs :Découvrir les secteurs visés par l’action Valider un projet professionnel dans l’un de ces secteurs Se préparer à intégrer le secteur choisi par la formation ou l’emploi. Contenu de l’action : – Mobilisation et découverte de métiers techniques : intervention de professionnel-les, recherche documentaire, enquêtes, visites d’entreprises et de centres de formation, mise en situation professionnelle. – Réactivation des savoirs : afin de maîtriser les savoirs de base et ainsi pouvoir intégrer une formation qualifiante. – Module mobilité qui permettra de lever les freins et proposera un soutien spécifique permettant à chacune d’obtenir le code de la route et de se former à la sécurité routière. Ce module sera assuré par une auto-école associative. – Accompagnement à la définition du projet professionnel en prenant en compte le rôle social, familial et la vie personnelle de chaque participante. Spécificité de l’action : – Un travail avec les professionnel-les de ces secteurs sur les représentations, à la fois par rapport aux métiers et par rapport aux rôles des hommes et des femmes dans ces métiers (cette double approche sera un atout qui facilitera l’intégration pérenne des femmes dans ces secteurs). – Une implication des professionnel-les de ces secteurs tout au long de l’action : au moment du recrutement des stagiaires, pour la découverte des métiers, lors d’une commission de validation des projets. – Un partenariat avec une auto école sociale pour un travail sur la mobilité et l’accès au code de la route pour l’ensemble des participantes. Public : 12 femmes en orientation ou reconversion professionnelle Pré requis : Accepter de découvrir l’ensemble des secteurs visés Être disponible à temps plein Savoir lire et écrire Etre en capacité de s’engager sur une action collective Statut : Stagiaire de la formation professionnelle Rémunération possible (Docapost) Durée : Du 30 Août au 17 Décembre 2021, 30h hebdomadaire Alternance : 4 périodes en entreprise de 35h

Formation gratuite, en fonction des situations possibilité de bénéficier d’une rémunération, Pour les personnes en situation de handicap merci de nous contacter pour être mises en relation avec notre référent Handicap, David Chasco

Une formation pour les femmes avec l’objectif de découvrir et d’intégrer des secteurs porteurs d’emploi: BTP, industrie, transport et logistique, numérique, environnement et gestion des déchets

Antenne CIDFF 33 5 rue stéphane Mallarmé à Cenon Cenon La Marègue Gironde



