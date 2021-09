Cenon INSUP Cenon Cenon, Gironde Formation – Métiers de service et d’assistance INSUP Cenon Cenon Catégories d’évènement: Cenon

INSUP Cenon, le lundi 27 septembre à 09:00

**Vous êtes demandeur d’emploi et vous possédez une première qualification et/ou expérience dans les métiers de Service et d’Assistance ?** Cette formation, Intégralement financée par la Région Nouvelle-Aquitaine, vous permettra de consolider votre bagage. Vous y développerez des compétences opérationnelles dans les secteurs de la vente, du tourisme et de la restauration et apprendrez à maitriser des savoirs et des outils informatiques spécialisés dans les domaines de la comptabilité, bureautique, gestion du personnel, paie, réponses aux appels d’offre, utilisation des outils 2.0. A l’issue de cette formation, vous aurez la possibilité de valider vos nouvelles compétences numériques en passant la certification ICDL. **Cette formation vous intéresse ?** RDV le 27/09 au 11 rue du 8 Mai 45 (Maison des associations) sur CENON pour démarrer votre accompagnement !

11 rue du 8 Mai 1945, 33150 CENON

