L'Avant-Poste, le jeudi 17 février à 10:00

SIMPLON vous propose une formation « **MS Médiateur.trice numérique** » financée par la Région Hauts de France à Roubaix **du 07 mars 2022 jusqu’au 21 avril 2022.** Contenu de la formation : **• Module de spécialisation** **• Dates de formation :** 07/03/22 au 21/04/22 (210h) + un stage 22/04/22 au 19/05/22 (140h) **• Lieu :** Avant Poste de Roubaix, 33 Bd du Général Leclerc ROUBAIX. **• Objectif de la formation :** Le.La médiateur.trice numérique accompagne , encadre, anime et optimise un espace collaboratif de type tiers-lieu (fab lab, campus connecté, coworking, maison de service public, …) et aide le public à comprendre les différents outils numériques et à en développer les usages. **• Pré-requis :** utilisation courante de l’ordinateur (installation logiciel, classement des docs dans des dossiers, recherches, bureautique, …), tablette, smartphone, et avoir une appétence pour les nouvelles technologies **• 12 places disponibles** **• Sans condition de diplôme ni de niveau d’étude** Si vous, ou vos publics, souhaitez plus d’informations, nous organisons plusieurs réunions (en présence ou en visio), nous pouvons aussi ajouter des dates, faire les réunions dans vos locaux ou chez nous : – le 26 janvier 22 à 10h – le 03 février 22 à 10h – le 10 février 22 à 10h – le 17 février 22 à 10h Pour s’inscrire à une réunion d’information collective, il suffit de m’envoyer un sms au : **06.32.63.88.16**

L'Avant-Poste 33 boulevard du Général Leclerc Roubaix

