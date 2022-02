Formation médiateur.trice numérique Avant Poste Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Formation médiateur.trice numérique Avant Poste Roubaix, 7 mars 2022, Roubaix. Formation médiateur.trice numérique

du lundi 7 mars au jeudi 21 avril à Avant Poste Roubaix

Cette formation permet : – une sortie vers l’emploi de médiateur.trice numérique dans des structures tels que : les médiathèques, les ephad, les hôpitaux, les ccas, les mairies etc….. – OU une sortie en suite de parcours de formation avec la formation ANCT (site du gouvernement)

Sans condition de diplôme

Apprendre a accompagner les usagers dans les démarches administratives en ligne, l’animation d’atelier et rendre les publics plus autonomes. Avant Poste Roubaix 33 Boulevard du Général Leclerc Roubaix Roubaix Centre Nord

