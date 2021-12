Formation : marmite Norvégienne Saint-Vérain, 21 janvier 2022, Saint-Vérain.

Lieu-dit Les Haverts ACALI Saint-Vérain

2022-01-21 09:00:00 – 2022-01-21 17:30:00

Saint-Vérain Nièvre Saint-Vérain

EUR 120 Les économies d’énergie sont plus que jamais à l’ordre du jour. Nous vous proposons de construire une marmite norvégienne qui permettra de réaliser des cuissons à coût réduit. Construite en bois et en liège, son faible encombrement en fait un outil indispensable dans une cuisine.

• Principe de la marmite norvégienne

• Plan du four• Découpe du bois

• Découpe du liège

• Assemblage

• Conseil d’utilisation et d’entretien

N.B. : A l’issue du stage, les participants emporteront leur propre marmite norvégienne.

formations@acali.eu

Lieu-dit Les Haverts ACALI Saint-Vérain

