Formation Maître Composteur, 13 avril 2022, Toulouse.

du mercredi 13 avril au vendredi 15 avril à Lieu communiqué avant la cession de formation

**Qu’est-ce qu’un·e Maître Composteur·ice ?** Le ou la Maître Composteur·ice est référent·etechnique et animateur·ice de la prévention etgestion de proximité des biodéchets. Il ou elleintervient sur les opérations de compostagedomestique, partagé et en établissement.La formation est certifiante (RNCP). Elle s’articuleautour de six jours en présentiel et un équivalent-jour dédié à l’accompagnement et à présentationd’un mémoire (rapport de projet). **Objectifs** Piloter des projets et des opérations deprévention-gestion de proximité des biodéchetsMobiliser et accompagner des relais de terrainInformer et sensibiliser les différents publicsMettre en place et animer des opérations deprévention-gestion domestiques, partagées etautonomes sur son territoireDéfinir les solutions techniques et matérielles lesplus adaptées pour un projet de gestion deproximité des biodéchets.

Sur inscription

Organisé par Humus & Associés

Toulouse Haute-Garonne



2022-04-13T09:00:00 2022-04-13T17:00:00;2022-04-14T09:00:00 2022-04-14T17:00:00;2022-04-15T09:00:00 2022-04-15T17:00:00