FORMATION MACONS VDR EN CDPI H/F ——————————– **Objectifs du programme :** * Acquérir des compétences professionnelles en faveur d’un emploi durable * Maitriser les fondamentaux du métier de Maçon VRD * Construction de petits ouvrages d’aménagement en ville, * Aide à la pose de bordures et de caniveaux, * Intervention à proximité des réseaux des réseaux enterrés et aériens. * Valider une certification du titre professionnel Maçon VRD **Publics concernés :** * Personnes éligibles à l’IAE issus du territoire de la Seine Saint-Denis **Territoires / Partenaires engagés :** * Est Ensemble * Plaine Commune **Prérequis :** * Il est souhaitable de savoir lire, écrire et compter **Durée de l’action :** * 506 heures dont 350 heures de formation et 150 heures en entreprise **Lieu de formation :** * Montreuil **Planning :** * Septembre/Octobre 2021 : Sélection des bénéficiaires avec la réalisation d’informations collectives (2 sessions prévues), * Octobre 2021 à Février 2022 : Accompagnement des intérimaires en formation et en entreprise, * Février : Préparation à la sortie de parcours. **Détail du programme :** * Période d’intégration (35 heures) : Préparation Langagière (FLE) * Module 1. Tronc commun (82 heures) : Communication dans l’entreprise, avec le client ou son représentant et avec les riverains – Règles d’hygiène, de sécurité et de protection de la santé au travail – Installation des dispositifs de sécurité – Gestion des déchets de chantier – Travail à proximité des réseaux – Implantations des ouvrages – Fabrication de mortier et de béton. * Module 2. Construire des ouvrages de petite maçonnerie et réaliser les couches de surface (101 heures) * Module 3. Poser des bordures et des caniveaux (90 heures) * Module 4. Période en entreprise (156 heures) * Session d’examen (42 heures) : **CCP 1 :** Construire des ouvrages de petite maçonnerie et réaliser les couches de surface Programme de formation qualifiant en alternance (CDPI) Maçon VRD _**du 25 octobre 2021 au 28 février 2022**_ _Dans le cadre du recrutement sur les clauses sociales d’Est Ensemble, DROP INTERIM recherche des Maçons VRD H/F en CDPI. La formation débutera courant octobre._ Le recrutement aura lieu à 14h30, le **Mardi 21 octobre 2021** dans le locaux de la Maison de l’Emploi de Pantin 7-9 Rue de la Liberté 93500 Pantin En pièce jointe vous trouverez les informations concernant le déroulement de la formation. Pour l’inscription au recrutement envoyer les CV à [**[nicolas.topcu@est-ensemble.fr](nicolas.topcu@est-ensemble.fr)**](nicolas.topcu@est-ensemble.fr)

