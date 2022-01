FORMATION MACON VRD Maison de l’emploi Noisy le Sec Noisy-le-Sec Catégories d’évènement: Noisy-le-Sec

Seine-Saint-Denis

FORMATION MACON VRD Maison de l’emploi Noisy le Sec, 4 février 2022, Noisy-le-Sec. FORMATION MACON VRD

Maison de l’emploi Noisy le Sec, le vendredi 4 février à 09:30

FORMATION MACON VRD ——————- ### Dans le cadre du recrutement sur les clauses sociales d’Est Ensemble le GEIQ recherche des candidats H/F pour une formation de « maçon VRD » en contrat de Professionnalisation pour l’entreprise COLAS, dans le cadre du prolongement du T1. **Le recrutement aura lieu le** ### Vendredi 4 février à 9H30 ### dans les locaux de la Maison de l’Emploi de Noisy-Le-Sec ### 9 rue Saint-Just ### 93130 Noisy-Le-Sec Lors du recrutement, une personne du GEIQ sera là pour expliquer en profondeur le projet de formation, puis fera des entretiens individuels. A l’issue, les candidats seront proposés à COLAS pour un entretien final. **Pour l’inscription au recrutement envoyer les CV à** **[nicolas.topcu@est-ensemble.fr](mailto:nicolas.topcu@est-ensemble.fr)**

* sur inscription

Entreprise Colas et le Geiq Maison de l’emploi Noisy le Sec 9 rue Saint Just, Noisy le Sec Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T09:30:00 2022-02-04T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Noisy-le-Sec, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Maison de l'emploi Noisy le Sec Adresse 9 rue Saint Just, Noisy le Sec Ville Noisy-le-Sec lieuville Maison de l'emploi Noisy le Sec Noisy-le-Sec Departement Seine-Saint-Denis

Maison de l'emploi Noisy le Sec Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noisy-le-sec/