Formation « L’Union européenne en transition(s) »

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine – site Limoges, le mercredi 1 décembre

La Maison de l’Europe en Limousin organise à l’attention de bénévoles une formation ayant pour thème : « L’Union européenne en transition(s)». Cette formation gratuite est organisée grâce au soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du Fonds pour le Développement de la Vie Associative – FDVA. N’hésitez pas à en informer vos partenaires ou adhérents. Vous trouverez ci-dessous le programme prévisionnel. Elle se déroulera le Mercredi 1er décembre 2021, de 9h à 17h00 au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine – Salle Lac de Vassivière – 27 Bd de la Corderie – 87000 LIMOGES. Au programme : 8h30 : Accueil des participants 9h : L’Union européenne en transition(s) * Notion de transition * La (les) mutation(s) de la (les) société(s) européenne(s) * La transformation numérique européenne : « Pour un marché unique du numérique » (2014-2019) et « Pour une Europe adaptée à l’ére du numérique » (2021-2027) 12h : Déjeuner 14h -17h : L’Union européenne en transition(s) * La transition climatique, au coeur du pacte vert : “Enjeux et problèmes” et “Le Pacte climatique” * Elaboration d’un argumentaire : Travail en groupes « thématiques » et synthèse en plénier * Conclusion : l’Union européenne, leader d’une révolution mondiale » ? Inscription avant le 26 novembre 2021.

La Maison de l'Europe en Limousin organise à l'attention de bénévoles une formation ayant pour thème : « L'Union européenne en transition(s)» Cette formation est gratuite Conseil régional Nouvelle-Aquitaine – site Limoges 27 boulevard de la Corderie, limoges Limoges

