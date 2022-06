Formation LPO Nouvelle-Aquitaine (odonates, rhopalocères, orthoptères)

Formation LPO Nouvelle-Aquitaine (odonates, rhopalocères, orthoptères), 6 juillet 2022, . Formation LPO Nouvelle-Aquitaine (odonates, rhopalocères, orthoptères)

2022-07-06 09:00:00 – 2022-07-08 17:00:00 Formation LPO Nouvelle-Aquitaine (odonates, rhopalocères, orthoptères) : apprenez à distinguer les différentes familles d'odonates par l'observation de critères d'identification en main. Appréhendez leur répartition, les différents milieux dans lesquels elles évoluent ou encore les enjeux liés à leur conservation ! : 80 € les 3 jours de 9h à 17h (salle et terrain), bâtiment d'accueil de la Ferme du Parcot, inscriptions : lucie.fuestes@lpo.fr

