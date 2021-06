Formation Libellules Saint-Maixent-l’École, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-Maixent-l'École.

Formation Libellules 2021-06-26 10:00:00 – 2021-06-26 17:00:00

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres Saint-Maixent-l’École

Samedi 26 juin de 10h00 à 17h00 (lieu indiqué lors de l’inscription)

Identification des libellules

Le CPIE de Gâtine poitevine, une association au service de l’éducation à l’environnement et du développement durable en Deux-Sèvres vous propose une FORMATION DÉBUTANTS LIBELLULES.

L’identification des libellules vous semble compliquée ? Cette formation est faite pour vous !

Elle s’adresse à tous les débutants. Elle est menée en partenariat avec la ville de Saint-Maixent-L’École et l’Agence de L’Eau Loire-Bretagne.

L’occasion de se retrouver entre petits et grands !

– Gratuit

– Ouvert à tous

– Inscription obligatoire : auprès de Chloé du CPIE : 05 17 31 01 32 – chloe@cpie79.fr

Prévoir son pique-nique

Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur.

Samedi 26 juin de 10h00 à 17h00 (lieu indiqué lors de l’inscription)

Identification des libellules

Le CPIE de Gâtine poitevine, une association au service de l’éducation à l’environnement et du développement durable en Deux-Sèvres vous propose une FORMATION DÉBUTANTS LIBELLULES.

L’identification des libellules vous semble compliquée ? Cette formation est faite pour vous !

Elle s’adresse à tous les débutants. Elle est menée en partenariat avec la ville de Saint-Maixent-L’École et l’Agence de L’Eau Loire-Bretagne.

L’occasion de se retrouver entre petits et grands !

– Gratuit

– Ouvert à tous

– Inscription obligatoire : auprès de Chloé du CPIE : 05 17 31 01 32 – chloe@cpie79.fr

Prévoir son pique-nique

Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur.

+33 5 17 31 01 32

Samedi 26 juin de 10h00 à 17h00 (lieu indiqué lors de l’inscription)

Identification des libellules

Le CPIE de Gâtine poitevine, une association au service de l’éducation à l’environnement et du développement durable en Deux-Sèvres vous propose une FORMATION DÉBUTANTS LIBELLULES.

L’identification des libellules vous semble compliquée ? Cette formation est faite pour vous !

Elle s’adresse à tous les débutants. Elle est menée en partenariat avec la ville de Saint-Maixent-L’École et l’Agence de L’Eau Loire-Bretagne.

L’occasion de se retrouver entre petits et grands !

– Gratuit

– Ouvert à tous

– Inscription obligatoire : auprès de Chloé du CPIE : 05 17 31 01 32 – chloe@cpie79.fr

Prévoir son pique-nique

Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur.

CPIE 79

dernière mise à jour : 2021-06-22 par OT Haut Val De Sèvre