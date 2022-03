Formation “Les techniques de greffe des arbres fruitiers” 20 route de Ticaille Ayguesvives Catégories d’évènement: Ayguesvives

Haute-Garonne

Formation “Les techniques de greffe des arbres fruitiers” 20 route de Ticaille, 18 mars 2022, Ayguesvives. Formation “Les techniques de greffe des arbres fruitiers”

du vendredi 18 mars au vendredi 25 mars à 20 route de Ticaille

Objectif de permettre aux participants d’acquérir des connaissances sur la biologie de l’arbre et découvrir les différentes techniques de greffe pour conserver les variétés rustiques et locales, exercices et mise en pratique. **Programme :** * Matinée : apports théoriques en salle * Après-midi : mise en pratique ou observation sur le terrain **Tarif particulier :** 50€ la journée **Tarif demandeur d’emploi – étudiant** (sous justificatif obligatoire) : 30€

Sur inscription

Organisé par Arbres et Paysages d’Autan 20 route de Ticaille 31450 Ayguesvives Ayguesvives Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T09:00:00 2022-03-18T17:00:00;2022-03-25T09:00:00 2022-03-25T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ayguesvives, Haute-Garonne Autres Lieu 20 route de Ticaille Adresse 31450 Ayguesvives Ville Ayguesvives lieuville 20 route de Ticaille Ayguesvives Departement Haute-Garonne

20 route de Ticaille Ayguesvives Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ayguesvives/

Formation “Les techniques de greffe des arbres fruitiers” 20 route de Ticaille 2022-03-18 was last modified: by Formation “Les techniques de greffe des arbres fruitiers” 20 route de Ticaille 20 route de Ticaille 18 mars 2022 20 route de Ticaille Ayguesvives Ayguesvives

Ayguesvives Haute-Garonne