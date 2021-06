Origne Origne Gironde, Origné Formation Les Papillons de jour Origne Origne Catégories d’évènement: Gironde

Origné

Formation Les Papillons de jour Origne, 28 juin 2021-28 juin 2021, Origne. Formation Les Papillons de jour 2021-06-28 09:00:00 – 2021-06-30 17:00:00

Origne Gironde Origne EUR 80 Pour aller au-delà des espèces communes des jardins. – Comprendre la biologie et la diversité des espèces

– Aborder les principales espèces de papillons de jour de la région

– S’initier aux méthodes d’identification dur le terrain Inscription obligatoire – Places limitées Pour aller au-delà des espèces communes des jardins. – Comprendre la biologie et la diversité des espèces

