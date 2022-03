Formation “Les fondamentaux du Community management” – ACN ATLAS Formation à distance, 20 juin 2022, .

Formation “Les fondamentaux du Community management” – ACN ATLAS

Formation à distance, le lundi 20 juin à 09:00

Cette formation aborde les fondamentaux des réseaux sociaux et du Community Management. Elle part d’une présentation globale des médias sociaux, dont font partie les réseaux sociaux grand public, professionnels et de niche, aux tendances 2018 les plus précises qui forgeront la qualité de la stratégie adoptée. Durant cette journée de formation vous serez amené à réaliser les objectifs suivants : ————————————————————————————– Comprendre l’état du web social en 2018 : attirer du trafic vers ses profils sociaux ; Choisir les réseaux sociaux adaptés à son entreprise : investir correctement ses ressources ; Réaliser une Story sur Instagram et l’envoyer à un groupe ; Créer, optimiser et sécuriser une page professionnelle Facebook ; Effectuer un audit simple de sa présence sur les réseaux. Plus d’informations sur : [https://www.perspective-formation.fr/formations/fondamentaux-community-management-cpf/](https://www.perspective-formation.fr/formations/fondamentaux-community-management-cpf/)

Pourquoi se former aux Fondamentaux du Community management ?

Formation à distance France Indre



