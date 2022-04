FORMATION LES BASES DE LA CONNAISSANCE EN MATIÈRE DE VIOLENCES SEXUELLES Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

FORMATION LES BASES DE LA CONNAISSANCE EN MATIÈRE DE VIOLENCES SEXUELLES Piriac-sur-Mer, 14 mai 2022, Piriac-sur-Mer. FORMATION LES BASES DE LA CONNAISSANCE EN MATIÈRE DE VIOLENCES SEXUELLES Salle Méniscoul 9, rue du Port Piriac-sur-Mer

2022-05-14 – 2022-05-14 Salle Méniscoul 9, rue du Port

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique L’association Stop aux violences sexuelles 44 propose une session de formation “Les bases de la connaissance en matière de violences sexuelles ” les 14 et 15 Mai 2022.

