Formation Lecture à voix haute avec Les Livreurs Le Labo de l’édition, 4 octobre 2021, Paris.

L’apprentissage de la lecture à haute voix a pour but d’initier à l’art d’interpréter, de façon la plus juste possible, des œuvres littéraires de tous genres et de toutes époques. Ainsi, l’on parvient à suggérer un univers et une ambiance, à faire naître des sentiments et des personnages tout en laissant l’auditeur libre de créer ses propres images. Les différentes séances montrent qu’une lecture vivante doit respecter les sentiments de l’auteur sans le trahir, qu’elle doit mettre en valeur le texte et non le lecteur. À travers divers exemples de textes proposés par le formateur, le participant découvrira comment un lecteur sonore doit procéder techniquement pour aborder un texte lyrique, un texte composé de dialogues, un monologue intérieur, une scène de combat, un texte explicatif, etc. Il aborde également les défauts les plus courants comme la lecture neutre, chantée ou mimée et enseigne l’équilibre et le positionnement du corps, la décontraction, le souffle et développe la voix, son instrument de travail. À l’issue du stage, les participants présenteront leur travail lors d’un événement de lecture à haute voix en condition professionnelle organisé par Les Livreurs. Une formation animée par Les Livreurs, lecteurs professionnels qui proposent des formations en lecture à haute voix, Solo Théâtre et art oratoire à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, à l’Université Panthéon Assas, à l’Institut Français de la Mode et à l’Institut Catholique de Paris. ​​​​​​​ Les Livreurs sont prestataires de formations Datadock, enregistrés sous le numéro 11940940994. Cette formation est certifiée Datadock et éligible CPF, elle peut donc être financée par votre entreprise. _Pour accéder à cet événement/à ce lieu, vous devez présenter l’une des 3 preuves sanitaires suivantes :_ _• Un certificat de vaccination_ _• Un certificat de rétablissement (test RTPCR ou antigénique positif de + de 11 jours et – de 6 mois)_ _• Un certificat de test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h Vous pouvez le présenter sous format numérique (via notamment l’application TousAntiCovid) ou papier._

Les Livreurs vous proposent 12 séances de formation de lecture à voix haute les lundis du 04 octobre 2021 au 17 janvier 2022, de 19h à 22h (hors vacances scolaires).

Le Labo de l'édition 2, rue Saint-Médard 75005 Paris



