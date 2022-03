Formation “Le jardinage au naturel : comment développer la biodiversité?” Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Formation “Le jardinage au naturel : comment développer la biodiversité?” Istres, 6 avril 2022, Istres. Formation “Le jardinage au naturel : comment développer la biodiversité?” ENTRESSEN Centre d’Animation Pierre Miallet Istres

2022-04-06 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-06 16:30:00 16:30:00 ENTRESSEN Centre d’Animation Pierre Miallet

Istres Bouches-du-Rhône La journée se déroulera en 2 temps :

-Les connaissances théoriques sur la problématique des pesticides, engrais chimiques et les alternatives.

– 2 Les connaissances pratiques sur les techniques alternatives aux pesticides et au développement de la biodiversité



Le Mercredi 06 avril au CSAPM de 10h à 16h30 avec un repas partagé, public adulte. Les places étant limitées à 15 personnes, l’inscription est recommandée. Les objectifs de la formation proposée par le CPIE d’Aix, sont de permettre aux bénéficaires d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques pour un jardinage au naturel et favorable au développement de la biodiversité. csapm.accueil@wanadoo.fr +33 4 90 50 69 49 La journée se déroulera en 2 temps :

-Les connaissances théoriques sur la problématique des pesticides, engrais chimiques et les alternatives.

– 2 Les connaissances pratiques sur les techniques alternatives aux pesticides et au développement de la biodiversité



Le Mercredi 06 avril au CSAPM de 10h à 16h30 avec un repas partagé, public adulte. Les places étant limitées à 15 personnes, l’inscription est recommandée. ENTRESSEN Centre d’Animation Pierre Miallet Istres

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse ENTRESSEN Centre d'Animation Pierre Miallet Ville Istres lieuville ENTRESSEN Centre d'Animation Pierre Miallet Istres Departement Bouches-du-Rhône

Istres Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Formation “Le jardinage au naturel : comment développer la biodiversité?” Istres 2022-04-06 was last modified: by Formation “Le jardinage au naturel : comment développer la biodiversité?” Istres Istres 6 avril 2022 Bouches-du-Rhône Istres

Istres Bouches-du-Rhône