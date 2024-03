Formation « La responsabilité de l’élu en matière de sensibilisation et prévention des feux de végétation et de forêts » Merville Merville, mardi 2 avril 2024.

« Objectif : Apporter aux élus les éléments de contexte pour leur permettre d’appréhender l’évolution du risque incendie sur leurs territoires, au regard des espaces sensibles à risque et de l’accélération du réchauffement climatique. Connaître les éléments règlementaires et d’organisation qui s’adaptent à cette évolution. Identifier les méthodes de prévention, les dispositifs d’alerte et l’organisation opérationnelle à mettre en œuvre en cas de feu déclaré. Appréhender le rôle de l’élu et son articulation avec le SDIS et les services de l’Etat.

Contexte des feux de forêt et d’espace naturels et son évolution nationale et départementale.

Définition et présentation du risque en Haute-Garonne sur la base du Plan départemental de protection des forêts contre les incendies, approuvé le 26/06/2019 (contexte et principaux massifs à risque, carte des aléas, plan d’action).

La stratégie de lutte contre les feux de forêt et d’espaces naturels mise en place en Haute-Garonne (prévention, anticipation, organisation).

Présentation des outils de prévention et de la règlementation en vigueur (arrêtés du 22/08/2022) :

le Plan départemental de protection des forêts contre les incendies.

le règlement d’emploi du feu en Haute-Garonne.

les obligations légales en matière de débroussaillement (OLD).

la prise en compte dans les documents d’urbanisme.

Un exemple concret de gestion sur la forêt de Buzet. »

Public: Tout élu local

