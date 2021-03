Lormes Lormes Lormes, Nièvre Formation : La régulation Emotionnelle Lormes Catégories d’évènement: Lormes

Nièvre

Formation : La régulation Emotionnelle, 13 mars 2021-13 mars 2021, Lormes.

Lormes Nièvre EUR 20 20 Formation : La régulation Émotionnelle à Lormes.

Animée par Sandrine DELUZ, professionnelle certifiée TIPI : peurs, Stress, phobie, angoisses, irritabilité, blocages, états dépressifs…

Participation souhaitée aux 2 sessions de 14h30 à 16h.

Tarif de la formation 20€/pers et par module

A l’Atelier du Bien Être, 37 rue Paul Barreau 58140 Lormes

Réservation indispensable au 06.30.21.16.16 ou atelierlormes@gmail.com

