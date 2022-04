Formation “La nature avec les personnes âgées” Eschbourg, 14 juin 2022, Eschbourg.

Formation “La nature avec les personnes âgées” Eschbourg

2022-06-14 09:00:00 – 2022-06-14 16:00:00

Eschbourg Bas-Rhin Eschbourg

EUR Pour les professionnels, les bénévoles accompagnants, le aidants… (Re) Créer un lien avec la nature, la rendre accessible, faire profiter de ses bienfaits, faire jouer les sens, partager, échanger des souvenirs et des expériences ! Les Piverts vous proposent une journée pour vivre des activités nature simples, expérimenter des outils et repartir avec des idées à reproduire et adapter ! L’occasion également d’échanger avec d’autres personnes et partager ses expériences.

Uniquement sur inscription.

Pour les professionnels, les bénévoles accompagnants et les aidants, créer un lien avec la nature, la rendre accessible, faire profiter de ses bienfaits, partager, échanger.

+33 3 88 70 44 86

