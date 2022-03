Formation jardins en carrés Saint-Vérain, 8 mai 2022, Saint-Vérain.

Formation jardins en carrés les Haverts 3 ACALI Saint-Vérain

2022-05-08 – 2022-05-08 les Haverts 3 ACALI

Saint-Vérain Nièvre

La technique du jardin en carrés est simple : délimiter un carré de terre et le diviser en espaces de production “naturels” sans engrais et sans pesticides pour obtenir une production abondante et diversifiée avec un minimum d’efforts. (fabriquer son jardin en carré, fabriquer son compost, constituer le terrain de plantation, connaître les familles des plantes et les périodes de plantation…)

La technique du jardin en carrés est simple : délimiter un carré de terre et le diviser en espaces de production “naturels” sans engrais et sans pesticides pour obtenir une production abondante et diversifiée avec un minimum d’efforts. (fabriquer son jardin en carré, fabriquer son compost, constituer le terrain de plantation, connaître les familles des plantes et les périodes de plantation…)

les Haverts 3 ACALI Saint-Vérain

dernière mise à jour : 2022-03-09 par