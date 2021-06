Formation » Introduction au droit de l’environnement » En visioconférence, 19 janvier 2022-19 janvier 2022, Paris.

Formation » Introduction au droit de l’environnement »

du mercredi 19 janvier 2022 au jeudi 20 janvier 2022 à En visioconférence

Le droit environnemental englobe des lois, décrets, arrêtés, circulaires, directives et règlements issues d’une législation et qui sont applicables à tout citoyen, ainsi que des normes, des lignes directrices et des recommandations édictées aux administrateurs et aux dirigeants. C’est un droit technique et complexe, local et global en pleine expansion, dont les champs tendent à se densifier et à se diversifier au fur et à mesure des avancées sociales, scientifiques et techniques. La formation proposée par Goodwill-management permet une compréhension des enjeux de la responsabilité environnementale pour les organisations ainsi qu’une présentation des principales réglementations applicables pour permettre la compréhension, l’application et le dialogue avec tous les acteurs impliqués dans la protection de l’environnement. À la fin de la formation, les stagiaires ont acquis les bases en matière de droit de l’environnement et de réglementation environnementale. Ils ont les connaissances nécessaires pour identifier les responsabilités, décrire la réglementation et identifier les juridictions compétentes. **Compétences clés :** * Comprendre les bases du droit de l’environnement et des réglementations environnementales ; * Savoir identifier les responsabilités sur les sujets environnementaux ; * Être capable de décrire la réglementation environnementale ; * Savoir identifier les juridictions compétentes sur les sujets environnementaux. Voir la fiche de formation

1200€ HT

Mercredi 19 et jeudi 20 janvier 2022 – En visioconférence

