Formation : Intégrer l’outil mobilité internationale dans la stratégie de son organisation Le palacret – St Laurent Bégard, mercredi 10 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T17:00:00+02:00 – 2024-04-10T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-06T09:00:00+02:00 – 2024-06-06T11:00:00+02:00

La formation est à destination de toute personne dit « décideur » de la mise en place d’une stratégie de développement au sein de son organisation, intégrant ou souhaitant intégrer une dimension interculturelle et de mobilité internationale.

La formation se déroule en deux temps:

Un module de formation, de mutualisation et d’échange de pratique entre « décideurs » dans un cadre naturel suscitant la prise de recul et l’échange de pratique, le mercredi 10 avril (17h-20h avec repas & hébergement sur place) et le jeudi 11 avril 2024 (de 9h à 16h).

LIEU: Site du Palacret, à St Laurent 22140

Un temps en distanciel de suivi le jeudi 6 juin de 9h à 11H en visio afin d’optimiser sa projection de stratégie et d’aller plus loin sur certains sujets spécifiques.

Objectifs :

Initier une stratégie de développement sur 2-3 ans

Développer un argumentaire pour mon CA ou mes financeurs

Echanges de bonnes pratiques

Relève des défis éducatifs, sociaux et structurels à travers une stratégie de développement de la mobilité internationale.

Mutualiser par le travail en partenariat et en réseau Rouage des bailleurs et financements de fonctionnement.

Le palacret – St Laurent 22140 Bégard Bégard 22140 Côtes-d'Armor Bretagne

JTM Jeunes à travers le monde

CRIJ Bretagne