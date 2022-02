Formation initiatique à la sylvothérapie Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-04-29 – 2022-05-01

Formation initiatique à la sylvothérapie Haguenau

La pratique du bain de forêt est une manière d'immerger nos sens dans l'atmosphère de la nature, des arbres, afin de ressentir un état de bien être, de mieux être ! Cette formation d'initiation de 3 jours au cœur d'une forêt d'exception, vous permettra d'aller à la rencontre des arbres , de vous initier à la sylvothérapie et à l'art du bain de forêt ! Pensez à ramener des vêtements confortables, serviette, une bouteille d'eau, chaussures de marche/baskets. Plus d'informations sur mon site internet www.foretensoi.com

