Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine (CRIJ) assure le pilotage du site So Mobilité, y compris **sa plateforme de prise de rendez-vous** qui mobilise un réseau d’une cinquantaine d’opérateurs à ce jour en Nouvelle-Aquitaine. Les jeunes ont l’opportunité d’échanger avec un conseiller lors d’un rendez-vous personnalisé et de repartir avec des pistes de mobilité adaptées à leur profil et à leurs attentes. Tous les grands domaines sont couverts par So Mobilité : études, stages, emploi, volontariat, échanges de jeunes, séjours linguistiques… Le CRIJ Nouvelle-Aquitaine continue d’étendre le réseau des opérateurs/conseillers So Mobilité et souhaite proposer une nouvelle formation pour celles et ceux souhaitant devenir opérateurs/opératrices So Mobilité. Les formations sont désormais aussi ouvertes aux structures non labellisées Info Jeunes, sous certaines conditions. Vous pourrez trouver ici le [cahier des charges](https://www.somobilite.fr/fichiers/articles/cahier-des-charges-operateur-so-mobilite-fevrier-2022-19-12.pdf) décrivant le rôle d’un opérateur So Mobilité (à lire attentivement si vous souhaitez vous inscrire à la formation et si vous vous engagez à devenir opérateur So Mobilité). Dates et inscription ——————– **La prochaine formation aura lieu les 12 et 13 avril 2022 en présentiel à Info Jeunes Bordeaux (CRIJ).** Vous pouvez vous inscrire **avant le 18 mars 2022** en remplissant ce [forumlaire](https://framaforms.org/formation-initiale-so-mobilite-12-et-13-avril-2022-en-presentiel-1631261909). Programme prévisionnel ———————- **Mardi 12 avril 2022 :** **Dispositifs de mobilité et introduction à So Mobilité** * Accueil des participants et introduction de la journée * Présentation des dispositifs de mobilité liés aux études et aux stages * Présentation des dispositifs de mobilité liés au volontariat, à l’emploi et à d’autres types de mobilité * Présentation générale du portail régional So Mobilité et de la plateforme de prise de rendez-vous **Mercredi 13 avril 2022 :** **Prise en main de la plateforme de prise de rendez-vous So Mobilité** * Identification des rôles de chacune des parties (CRIJ, opérateurs, organismes, candidats…) et exemples pour garantir un bon accueil des jeunes dès le début du rendez-vous * Découverte des fonctionnalités de la plateforme de prise de rendez-vous So Mobilité (interface publique, espace organisme, espace candidat, prise de rendez-vous par le jeune, consultation et création d’organismes, d’offres, de fiches candidats et de fiches d’entretien, consultation des fiches dispositifs, agenda et disponibilités de l’opérateur sur la plateforme, consultation de la banque de médias…) * Mises en situation et techniques d’entretien * Evaluation des deux journées Contacts ——– * Mail général So Mobilité : [contact@somobilite.fr](mailto:contact@somobilite.fr) * Coordination Régionale et Site de Bordeaux : Adrien DE SOUSA / [adrien.desousa@crijna.fr](mailto:adrien.desousa@crijna.fr) / 06 27 80 43 51 * Site de Limoges : Alicia BEUCHER / [alicia.beucher@crijna.fr](mailto:alicia.beucher@crijna.fr) / 06 46 37 89 48 * Site de Poitiers : Annalisa LETTIERI / [annalisa.lettieri@crijna.fr](mailto:annalisa.lettieri@crijna.fr) / 07 82 17 61 85

Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine / Bordeaux 125 cours Alsace-Lorraine, 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



