2023-03-11 08:30:00 – 2023-03-11 12:30:00

33980 La Croix Blanche d’Audenge fait une formation IPSEN ( Initiation premiers secours enfants nourrissons ) le samedi 11 mars de 8h30 à 12h30 à la Maison des Associations.

Pour plus de renseignements ou vous inscrire : 06 82 53 07 60 ou sfcb.audenge@gmail.com La Croix Blanche d’Audenge fait une formation IPSEN ( Initiation premiers secours enfants nourrissons ) le samedi 11 mars de 8h30 à 12h30 à la Maison des Associations.

