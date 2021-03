Nantes Université de Nantes Nantes Formation – Ingénierie de projets Université de Nantes Nantes Catégorie d’évènement: Nantes

Formation – Ingénierie de projets Université de Nantes, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Nantes. Formation – Ingénierie de projets

du jeudi 1 juillet au vendredi 2 juillet à Université de Nantes

**INGENIERIE DE PROJETS** – « Répondre à un appel à projets » ———————————————————– ### **Maitriser** les mécanismes du montage de projet et **optimiser** sa réponse : * Identifier rapidement les sources de financement adaptées à ses besoins ; * Préparer efficacement un projet ; * Créer et rédiger un dossier de candidature convaincant. **Elements de programme :** * Financer ses projets en répondant à des appels à projet * Coordonner la préparation d’une candidature * Concevoir et rédiger un projet convaincant * Présenter un projet opérationnel * Développer un argumentaire sur l’impact attendu du projet **En présentiel ou distanciel** selon la situation sanitaire (le format présentiel est privilégié si possible) **Date limite d’inscription – 4 juin 2021 inclus**

Sur inscription jusqu’au 4 juin inclus, attention nombre limité de places (en présentiel ou distanciel suivant situation sanitaire)

Répondre à un appel à projets Université de Nantes Nantes Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T09:00:00 2021-07-01T17:00:00;2021-07-02T09:00:00 2021-07-02T12:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Nantes Autres Lieu Université de Nantes Adresse Nantes Ville Nantes