Annœullin Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Annœullin, Nord Formation informatique Seniors Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Annœullin Catégories d’évènement: Annœullin

Nord

Formation informatique Seniors Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, 14 décembre 2021, Annœullin. Formation informatique Seniors

Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, le mardi 14 décembre à 14:00 Gratuit sur réservation au 0320161590

Le réseau social Facebook Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-14T14:00:00 2021-12-14T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Annœullin, Nord Autres Lieu Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Adresse Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Ville Annœullin lieuville Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Annœullin