du samedi 25 juin au dimanche 26 juin à Indéterminé en Puisaye

Bonjour ! ExEcCo organise avec l’association Re-Source-S (basée à Paris) une formation donnant des repères solides pour identifier et sortir de très nombreuses situations d’abus (harcèlements, discriminations, inégalités, insultes, menaces, coups…). Cette grille de lecture s’appelle le “Cadre de l’envoLL”. J’ai (Cyril) personnellement vécu cette formation il y a un an. Elle m’a permis de faire de vraies prises de conscience sur certaines situations que j’ai vécues ou vues, où la violence était soit visible, soit dissimulée. Et surtout, elle m’a permis d’avoir des outils concrets pour arriver à sortir ou faire sortir, seul ou à plusieurs, de ces situations inacceptables – celles où de nombreux êtres humains souffrent. Nous sommes convaincus que plus nous serons nombreux sur le territoire, et dans des cercles qui se croisent souvent, à avoir ces repères communs, plus nous arriverons à nous soutenir les uns les autres, et soutenir ceux et celles qui ont besoin d’aide. Les abus existent dans tous les domaines, persos, pros, associatifs, citoyens, politiques… Plus nous serons outillés, plus nous pourrons transformer la société vers un monde plus juste, plus harmonieux, plus heureux pour toutes et tous. Nous pensons à tous ces titres que cette formation peut t’intéresser. Il y a plus de détails sur cette formation en cliquant ici : [https://www.re-source-s.fr/on-parle-de-resources/nos-formations/programme-veilleurs-acteurs/](https://www.re-source-s.fr/on-parle-de-resources/nos-formations/programme-veilleurs-acteurs/) Les deux intervenantes pourront venir les 25 et 26 juin prochains. Si cela t’intéresse, tu peux demander à [execco@riseup.net](mailto:execco@riseup.net) le bulletin d’inscription, ou plus d’infos.. Afin de lisser les inégalités de revenus qui existent entre nous participant.e.s, et en même temps de payer les formatrices, la formation sera payante en participation libre et consciente. Toutes les informations à ce sujet sont disponibles en cliquant ici : [https://mypads.framapad.org/p/formation-abus-prix-libre-et-conscient-8e41q7tb](https://mypads.framapad.org/p/formation-abus-prix-libre-et-conscient-8e41q7tb) Si tu connais des personnes qui pourraient être intéressées, nous te remercions de leur transférer ce mail. Bonne journée et à bientôt ! Cyril & Charlotte pour ExEcCo – Exprimer Ecouter Coexister [execco@riseup.net](mailto:execco@riseup.net) [https://colibris.link/execco](https://colibris.link/execco)

Participation libre et consciente

Organisé par ExEcCo

Indéterminé en Puisaye saints en puisaye Saints-en-Puisaye Yonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T09:00:00 2022-06-25T18:00:00;2022-06-26T09:00:00 2022-06-26T18:00:00