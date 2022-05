Formation HACCP obligatoire en hygiène et sécurité alimentaire pour la restauration commerciale GROUPE PERSPECTIVE Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Garantir l’hygiène et la sécurité alimentaire est nécessaire dans tout établissement qui manipule des denrées. Il s’agit donc de former ces établissements aux pratiques d’hygiène et de sécurité alimentaire obligatoires. Pour s’assurer du respect de ces pratiques, la méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) est imposée depuis quelques années déjà. Depuis 2012, en effet, les établissements de restauration commerciale doivent compter au moins une personne détentrice de l’attestation HACCP au sein de leurs effectifs. Il s’agit donc d’une obligation pour de nombreux établissements de restauration et les autorités de contrôle sont particulièrement intransigeantes en cas de manquement. _Catégorie : formation-haccp Plus d’informations sur [https://obligaformations.fr/formations/formation-obligatoire-haccp-hygiene-securite-alimentaire-restauration-commerciale-2-jours/](https://obligaformations.fr/formations/formation-obligatoire-haccp-hygiene-securite-alimentaire-restauration-commerciale-2-jours/)_

Prise en charge possible OPCO / FAF

