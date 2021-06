formation guide composteur jardin pouplier Montreuil, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Montreuil.

formation guide composteur

du mercredi 7 juillet au vendredi 9 juillet à jardin pouplier Montreuil

Est Ensemble a choisi de proposer à ses bénévoles engagés sur les sites de compostage, la possibilité d’approfondir leurs connaissances.Cette formation dispensée par DM Compost met l’accent sur le compostage de proximité à l’échelle d’un quartier afin de préparer les futurs Guides Composteurs à la mise en place et gestion de site de compostage intégrés à un territoire. La formation est destinée à tout public, agents de collectivités, employés et cadres d’entreprise, élus, particuliers, membres d’associations, journalistes, enseignants, … Durée : 3 jours Objectifs de la formation ? Comprendre le principe du processus de compostage ? Etre capable de composter, de manipuler les bons outils, de gérer et d’entretenir son compost ? Etre capable d’informer, de convaincre et d‘adapter son discours en fonction du public ? Se spécialiser, approfondir et renforcer ses aptitudes dans le domaine du compostage Contenu/Programme ? Unité commune GC1 (2 jours) ? Gestion de proximité des biodéchets, enjeux (3h) ? Techniques de compostage, gestion et entretien d’un composteur, intérêts et conseils d’utilisation du compost (3h)) ? Le rôle de Guide Composteur, les actions à mettre en œuvre (2h) ? Techniques de communication, d’argumentation et de transmission de connaissances (4h) ? Unité de spécialisation GC2 ? GC22/23 Réglementation Compostage partagé et autonome en établissement (1/2 journée) ? GC22 – Compostage partagé de Quartier (1/2 journée) La formation est construite autour du concept de l’interaction, l’échange et le partage d’expériences. Chaque module comprend au moins une activité de découverte, des apports théoriques puis des mises en application, une synthèse et une évaluation. Les apprenants sont au cœur de la formation, c’est sur leur participation et leur expérience que le formateur s’appuie pour venir compléter ou corriger les connaissances et les pratiques. Les intervenants de DM Compost sont experts dans le domaine de compostage partagé. Modalités de certification ? Attestation de parcours et de fin de formation, la formation Guide Composteur·rice est reconnue comme Certification Professionnelle de niveau

sur inscriptions auprès de vos relais habituels

Cette formation, sur 3 jours, permet de comprendre les bases de compostage, mais également d’animer un petit réseau de référents sur son site

jardin pouplier Montreuil
Montreuil Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis



