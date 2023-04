Formation gratuite « approche anthropologique du genre » ethnoArt, 15 mai 2023, Paris.

Du lundi 15 mai 2023 au mardi 16 mai 2023 :

lundi, mardi

de 09h30 à 17h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. gratuit sous condition

Adhésion obligatoire à l’association

Renseignements et inscriptions : ethnoart.audrey@gmail.com

Formation gratuite sur le thème « Approche anthropologique du genre » les 15 et 16 mai dans les locaux d’ethnoArt dans le 20e arrondissement.

Comment devient-on femme ou homme dans une société donnée ? Quelles normes, valeurs, prescriptions et interdits définissent ces identités ? De quelle marge de manoeuvre disposent les individus ? À partir de recherches anthropologiques historiques et contemporaines, notre formation propose d’explorer la diversité des constructions du féminin et du masculin à travers le monde, interrogeant les relations de pouvoir et les hiérarchies à l’oeuvre dans le façonnement des corps et les apprentissages des rôles de genre. Cette formation invite à appréhender la complexité des constructions identitaires contemporaines, mais surtout de porter un regard renouvelé sur les processus qui engendrent les discriminations et les violences de genre.

Objectifs :

• Être capable d’identifier ses propres représentations à l’égard des stéréotypes de genre

• Savoir décrire les processus anthropologiques qui construisent la différenciation des sexes et la hiérarchie des genres

• Être en capacité de mobiliser les savoirs anthropologiques et les

outils interculturels pour concevoir avec vos publics un projet basé sur la lutte contre les stéréotypes et les violences de genre

• Adapter sa posture et ses pratiques de manière

à prévenir les discriminations sexistes et LGBTQI+-phobes

en milieu professionnel

Contenus :

• Exploration de la diversité des représentations du masculin et du féminin dans le monde

• Introduction au concept de genre : constructions sociales et culturelles de la féminité et de la virilité

• Genre, identités et orientation sexuelle

Pour qui ?

Pour tou.te.s les professionnel.le.s et bénévoles du champ éducatif, social, culturel, de la santé, de l’insertion, de l’accueil et plus généralement tous les métiers associés à l’accompagnement

ethnoArt 39 rue des Cascades 75020 Paris

Contact : ethnoart.audrey@gmail.com https://ethnoart.org

