Vous êtes père ou mère de famille, enseignant, catéchiste, éducateur ? Vous voulez transmettre une bonne nouvelle sur l’amour, la vie, la personne humaine et donner à chaque enfant les clés pour grandir dans la confiance ? Grandir et Aimer est une formation organisée par les AFC pour être capable de répondre aux questionnements des enfants et préparer des adultes à intervenir auprès des 7-11 ans. Les dates ——— Une session, c’est 2 x 2 jours : * Les 21 et 22 janvier à Paris * Puis les 4 et 5 février à Paris Pourquoi ? ———- L’éducation à l’amour est la première pierre de la préparation au mariage et cherche à aider les enfants à poser des bases sûres pour leur foyer futur et à donner des clés éducatives à leurs parents. **Beaucoup d’écoles catholiques sont en recherche d’intervenants (mais aussi le KT, patronage, scoutismes…). Venez vous former à cette mission !** Comment je suis né ? Où je vais ? L’amour et la sexualité c’est quoi ? Le bonheur, c’est possible ? Les trucs dégueu sur internet, c’est vrai ? Quand est-ce qu’il faut être amoureux ?… Les intervenants —————- * LAURA BERTAIL. Educatrice à la vie formée au CLER Amour et Famille, mène des interventions en éducation affective et sexuelle pour les enfants depuis plus de 15 ans. * PASCALE MORINIERE. Médecin généraliste, a aussi été médecin scolaire et médecin de PMI. Elle est formée aux parcours TeenSTAR. Ensemble, elles sont auteurs du livre Lucas et Léa, le cours de la vie et de la websérie du même nom sur YouTube. Le programme ———— 1. Esprit de la formation 2. Psychologie de l’enfant 3. Le couple, la famille 4. Anatomie, physiologie, puberté du garçon 5. Anatomie, éléments de physiologie 6. Cycle et puberté de la fille 7. La relation sexuelle 8. Fécondation et grossesse 9. Pudeur, prévention et pornographie 10. Séances enfants 11. Questions délicates 12. Réunion parents Le prix ——- 250/pers. pour les 4 jours. Ce prix comprend la fourniture de tous les supports pédagogiques (arrhes demandés à l’inscription). Formation pouvant être pris en charge par votre AFC Infos : 01 48 78 81 15 / [cnafc@afc-france.org](mailto:cnafc@afc-france.org)

