Formation “Gestion des déchets dans les lieux publics”

Comment consommer différemment pour produire moins de déchets et améliorer leur gestion en privilégiant le recyclage et la valorisation ? Envisagez des solutions pour réduire la production de déchets Les enjeux de cette formation sont de comprendre les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux et la réglementation liés aux déchets. Cette formation permet au stagiaire et/ou l’entreprise d’être en mesure de réfléchir aux déchets produits, d’identifier les déchets et leur méthode de tri, afin de envisager les solutions pour réduire la production de déchets. _Catégorie : offre-cle-en-main-rse Plus d’informations sur [https://www.perspective-formation.fr/formations/gestion-dechets-lieux-accueillant-public/](https://www.perspective-formation.fr/formations/gestion-dechets-lieux-accueillant-public/)_

Comprendre les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux et la réglementation liés aux déchets.

Formation à distance France Indre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-26T09:00:00 2022-09-26T17:00:00;2022-09-27T09:00:00 2022-09-27T17:00:00